 Etoro und Naga: Was hinter dem Copytrading-Trend steckt

Online-Handelsplattformen wie Etoro oder Naga werben damit, dass Kunden die Depots anderer Händler automatisiert nachkaufen können. Doch Experten warnen vor großen Risiken.

Bei Brokern wie Etoro können Anleger die Strategien anderer Anleger kopieren (Foto: IMAGO/Addictive Stock) Traderin vorm Bildschirm

Frankfurt Wer häufiger Sport im Fernsehen schaut oder streamt, dem ist dieser Name ein Begriff: Etoro. Der Online-Broker aus Israel wirbt in Werbepausen regelmäßig für eine spezielle Funktion auf seiner Handelsplattform: Copytrading. Anleger, die über Etoro handeln, können dabei die Trading-Strategien anderer Anleger kopieren.

In der Praxis läuft das so ab, dass sich ein Etoro-Kunde auf der Website des Brokers einen anderen Investor aussucht. Auf dessen Profil kann er dessen Performance und Portfolio einsehen. Überzeugt ihn das, klickt er auf Kopieren und dupliziert automatisch die Positionen des anderen Traders. Der Werbe-Claim dazu lautet: „Kluge Köpfe kopieren kluge Köpfe.“ Wettbewerber wie Naga haben ähnliche Funktionen.

Das Prinzip klingt auf den ersten Blick einfach – dennoch ist Verbraucherschützer Niels Nauhauser skeptisch.

Der Finanzexperte der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg verweist auf Risikohinweise auf der Website von Etoro, dort heißt es: „Die Wertentwicklung, die von einem Mitglied der Etoro-Community in der Vergangenheit erzielt wurde, ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.“

Und zu Copytrading warnt der Anbieter unter anderem: „Bei der Überprüfung von Inhalt, Portfolio, Finanzdaten, Meinungen oder Ratschlägen eines anderen registrierten Nutzers sollten Sie nicht davon ausgehen, dass dieser Nutzer für die Abgabe finanzieller Informationen oder Meinungen unvoreingenommen, unabhängig oder qualifiziert ist.“

Im Grund kaufen Sie bei uns nur heiße Luft. Niels Nauhauser, Finanzexperte der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg

Nauhauser übersetzt diesen und andere Risikohinweise von Etoro mit: „Im Grund kaufen Sie bei uns nur heiße Luft. Gut möglich, dass Sie mit Copytrading unqualifizierten Blendern auf den Leim gehen.“

Er sieht Copytrading sehr kritisch. Verbraucher könnten nicht erkennen, ob die Performance eines Traders von seinen Fähigkeiten abhängt oder von Zufall und Glück.

Dennoch werbe beispielsweise Etoro mit dem durchschnittlichen Jahresgewinn der 50 meistkopierten Trader – 2021 habe der laut Website bei über 30 Prozent gelegen.

Durch Copytrading bestehe „eine sehr große Gefahr, dass Interessierte ihr Geld in hochriskante Anlagestrategien investieren und so auf Dauer erhebliche Verluste erleiden“, warnt Nauhauser.

Das sagt Etoro

Sarah Wiedemann, Dach Retention Team Leader bei Etoro Europe, betont auf Nachfrage, dass Etoro Anleger für das Risiko sensibilisiere. So setze Etoro Risikoeinstufungen ein, die auf dem Profil der Trader zu finden sind. Auch Naga verweist auf Nachfrage darauf, dass jeder Trader einen Risiko-Score erhalte.

Auf der Website von Naga können die Anleger die Profile der Trader, die sie kopieren möchten, besuchen. Wer sich bei der Handelsplattform mit Sitz auf Zypern anmeldet, kann eine Art Bestenliste einsehen, auf der die kopierbaren Händler nach Performancekriterien sortierbar sind. Wer sie anhand der Gewinne der Kopierer innerhalb der letzten zwölf Monate filtert, erhält ein ernüchterndes Bild.

Rund 7 Dollar Verlust erwirtschaften Naga-Anleger durchschnittlich beim Copytrading, wenn man den Median (Zentralwert) nimmt.

Am 20. Juni erwirtschaftete der beste Trader zwar fast 2,4 Millionen Dollar Gewinn für alle Anleger, die seine Strategien kopiert haben. Doch wer die Gewinne und Verluste aller 742 aufgelisteten Trader zusammenrechnet, kommt unterm Strich auf einen Gesamtverlust von fast zwei Millionen Euro. Im Median machten Anleger, die andere Anleger auf Naga kopiert haben, einen Verlust von rund sieben Dollar.

Naga betont auf Nachfrage, dass es wichtig sei, solche Daten über einen längeren Zeitraum und über verschiedene Marktzyklen hinweg auszuwerten, da Copytrading nicht immun gegen Marktschwankungen sei. Zudem sei es wichtig zu erkennen, dass es auch Anleger gebe, die positive Ergebnisse erzielt haben. Etwa 65 Prozent der kopierbaren Händler hätten in den ersten sechs Monaten dieses Jahres Gewinne erzielt.

CFDs also Risiko beim Copytrading

Ein wesentlicher Grund, der Copytrading so riskant macht, ist, dass auf Plattformen wie Etoro und Naga auch mit CFDs gehandelt werden kann. Das ist die Abkürzung für Contracts for Difference, also Differenzkontrakte. Mit CFDs wetten Anleger auf fallende oder steigende Kurse von Basiswerten wie Aktien, Rohstoffe, Indizes, Fonds oder ETFs. Für das Eröffnen der Position müssen sie nur eine kleine Sicherheit hinterlegen, die nur einen Bruchteil des vollen Werts beträgt.

Erfahrene Anleger können mithilfe von Differenzkontrakten ihre Positionen absichern. Doch gerade für unerfahrene Anleger ist der Handel mit CFDs oft ein Verlustgeschäft. Davor warnen sogar die Broker selbst. Etoro schreibt auf seiner Website, dass 77 Prozent der Konten von Privatanlegern Geld verlieren, wenn sie mit den CFDs des Anbieters handeln. Die Wettbewerber Naga und Skilling schreiben von rund 87 beziehungsweise 76 Prozent.

Den Grund für diese hohen Verluste erklärt Peter Scholz, Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Mosbach. „Die meisten Anleger, die mit CFDs handeln, nutzen Hebel“, sagt er. Auf den ersten Blick sei das attraktiv: „Geht die Wette auf, ist der Gewinn bei geringerem Einsatz höher.“

Beim Copytrading kann das Anleger im Ranking weit nach vorne spülen. Doch Scholz mahnt: „Selbst wenn der Trader sechs Wochen lang einen guten Lauf hatte, ist das keine Garantie, dass seine Glückssträhne anhält.“ Geht die Wette schief, kann das zum Totalverlust führen.

Wiedemann von Etoro erklärt, dass die meisten Kunden bei Etoro „weder mit CFDs handeln noch Personen kopieren, die mit CFDs handeln“. Wer mit CFDs handele, erhalte auch eine erhöhte Risikoeinstufung. Naga verweist darauf, dass Neukunden bei der Anmeldung einen Eignungstest machen müssten und auf Grundlage ihrer Risikobewertung eingestuft würden. Nur die Kunden mit der höchsten Punktzahl könnten den Copytrading-Service von Naga nutzen.

Positionen offen gelassen

Was beim Ansehen der Händler-Profile auf Naga allerdings auffällt: Selbst der zweitschlechteste Trader, der Stand 20. Juni seinen Kopierern einen Gesamtverlust von im Schnitt fast zwei Millionen Euro eingebrockt hat, hat laut seinem Profil auf Naga eine Gewinnrate von fast 96 Prozent.

Doch diese wird nur anhand derjenigen Positionen berechnet, die er geschlossen hat. Eine niedrige dreistellige Zahl an Trades sind laut Naga-Profil allerdings noch offen – diese fließen nicht in die Gewinnrate.

So transparent ist Naga erst seit dem zweiten Quartal dieses Jahres. Zuvor konnten die Anleger die offenen Trades nicht einsehen. Sie wussten also nicht, ob eine positive Gewinnrate am guten Händchen des Traders liegt oder daran, dass er schlecht laufende Positionen einfach nicht schließt.

Spreads beachten

Wer sich von den Risiken beim Copytrading nicht abschrecken lässt, sollte dringend die Zusatzgebühren beachten. So etwa den Spread, also die Differenz zwischen dem tatsächlichen Kurswert und dem von der Plattform genommenen Preis. Zudem lohnt sich ein Blick auf die AGBs.

Bei Etoro heißt es beispielsweise, die Plattform sei für die Festlegung der Preise der dort gehandelten Produkte verantwortlich. „Das bedeutet, dass unsere Preise sich von denen anderer Broker, dem Marktpreis und den aktuellen Preisen der Börsen oder Trading-Plattformen unterscheiden können.“ Auch in den AGBs der Wettbewerber finden sich ähnliche Klauseln.

Erstpublikation: 09.07.2023, 10:45 Uhr.