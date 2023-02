Die europäischen Börsen laufen seit Monaten besser als die Wall Street – auch dank besserer Gewinnprognosen für die Unternehmen. Anleger können davon profitieren.

Die Gewinnaussichten für Hermés, BNP Paribas, Infineon, Eni und BBVA haben sich laut Experten deutlich gebessert. (Foto: Imago (2), Reuters, Bloomberg, Infineon) Top-Aktien im Euro Stoxx 50

Düsseldorf Der Euro Stoxx 50 hat in den vergangenen drei Monaten 15 Prozent zugelegt, sein amerikanisches Pendant, der Dow Jones, nur sechs Prozent. Auf Sicht von sechs Monaten beträgt der Vorsprung zwölf zu vier Prozent. Das ist ungewöhnlich, denn in den vergangenen 15 Jahren hatten die US-Märkte Europa regelmäßig klar geschlagen.

Ein Grund für den Führungswechsel sind die besseren Gewinnaussichten für die Unternehmen in Europa, je stärker sich die Sorgen vor einer schweren Rezession verflüchtigen. Das Handelsblatt hat aus dem wichtigsten Index Europas die Unternehmen herausgefiltert, bei denen sich in den vergangenen sechs Monaten die Gewinnprognosen am stärksten verbessert haben.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen