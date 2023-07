Die Krawalle in Paris trüben aktuell das Bild von Paris. Doch sieben Jahre nach dem Brexit ist die Hauptstadt zum wichtigsten EU-Finanzplatz aufgestiegen. Was steckt dahinter?

Paris hat sich zum führenden Finanzzentrum in der EU entwickelt. (Foto: E+/Getty Images) Geschäftsviertel La Défense

Paris Die Erwartungen waren hoch. Der Finanzplatz Frankfurt werde der größte Gewinner des Ausstiegs der Briten aus der Europäischen Union werden, lautete das Urteil der Landesbank Hessen-Thüringen kurz nach der Entscheidung. Doch sieben Jahre nach dem Brexit-Votum der Briten Ende Juni 2016 ist klar, dass es anders gekommen ist. Ungeachtet der Krawalle in den letzten Nächten hat Paris die hessische Mainmetropole als EU-Finanzplatz hinter sich gelassen – und das recht deutlich.

Ferdinand Petra, Finanzprofessor an der Pariser Wirtschaftshochschule HEC, bilanziert: „Paris hat sich seit dem Brexit eindeutig zum wichtigsten Handelsplatz in Kontinentaleuropa entwickelt.“ In der aktuellen Rangliste der britischen Beratung Z/Yen zur Wettbewerbsfähigkeit der globalen Finanzzentren liegt Paris als erste europäische Stadt auf Rang 14, Amsterdam auf Platz 16 und Frankfurt folgt erst auf Rang 17.

