 Festgeld: Welche Banken bis zu 4,11 Prozent Zinsen zahlen

Köln Festgeld verspricht feste Zinsen auf einen bestimmten Zeitraum. Dafür kommen Sparer nicht an ihr Geld. Dieser Deal lohnt sich aktuell mehr denn je.

Fast jede Woche wirbt eine andere Bank mit noch höheren Zinsen aufs Festgeld. „Der Trend zeigt eindeutig nach oben“, bestätigt Ania Scholz-Orfanidis, COO bei der FMH-Finanzberatung. „Im Juli 2022 lag der Maximalzins für zwölf Monate Festgeld noch bei 1,3 Prozent, jetzt liegen wir bei über vier Prozent.“

Die FMH-Finanzberatung hat exklusiv für das Handelsblatt ausgewertet, welche Finanzinstitute derzeit die besten Konditionen für Festgeldkonten bieten. Da sich die Angebote je nach Laufzeit stark unterscheiden, haben die Finanzexperten jeweils die besten Konten für drei, sechs, neun, zwölf und 24 Monate nach Zins, Mindestanlagesumme und Einlagensicherung ausgewertet. Die Tabellenführung im Ranking ist bunt durchmischt, je nachdem, um welche Laufzeit es geht.

Eindeutiger Sieger beim Festgeld über zwölf Monate ist das Angebot der schwedischen Bank Klarna. Wer mindestens 5000 Euro anlegt, bekommt darauf 4,11 Prozent Zinsen. Auch bei längerer Laufzeit bietet keine andere Bank höhere Zinsen.

Die Mindestanlagesumme ist aber nicht für jeden Geldbeutel erfüllbar. Vor der Auswahl des Festgeldangebots müssen Kunden deshalb auch immer auf die geforderte Mindestanlagesumme schauen.

Eine niedrigere Hürde hat etwa das Konto der schwedischen Collector Bank. Hier liegt die Mindestanlage nur bei 500 Euro, der Zinssatz bei 3,95 Prozent für zwölf Monate. Das Angebot gibt es aber, wie einige in der Auswertung, nur über den Vermittler Weltsparen. Bei diesem können Anleger Tages- und Festgeldkonten bei mehreren Banken managen und Vergleiche einholen.

„Für Sparer kann es sich also lohnen, auch die Angebote von Zinsplattformen wie Weltsparen zu vergleichen“, sagt Finanzexpertin Scholz-Orfanidis. „Viele Banken bieten über Weltsparen höhere Zinsen, andere haben abseits des Brokers gar kein Angebot wie zum Beispiel die Raiffeisenbank Schaafheim.“

Tipp: Kurze und lange Laufzeiten kombinieren

Bei Zins und Laufzeit gibt es einen Zusammenhang. Meist gilt: je länger die Laufzeit, desto höher der Zins. Die Bank belohnt quasi, wenn Anleger länger auf ihr Geld verzichten.

Denn im Gegensatz zum Tagesgeld können Sparer beim Festgeld für die vereinbarte Laufzeit nicht auf das angelegte Geld zugreifen. Dementsprechend sind die Zinssätze der Bestplatzierten bei kürzeren Laufzeiten deutlich niedriger.

Bei neunmonatigem Festgeld führt Crédit Agricole die Tabelle mit 3,80 Prozent jährlich an. Auch bei sechsmonatigen Angeboten liegt die französische Bank mit 3,75 Prozent vorn. Die Mindesteinlage beträgt jeweils 5000 Euro. Dreimonatiges Festgeld liefert in der Spitze aktuell 3,25 Prozent (Oney Bank aus Frankreich).

Welche Laufzeit sollten Sparer nun also wählen? Kerstin Hußmann-Funk, Finanzexpertin der Verbraucherzentrale Hamburg, warnt vor zu langen Laufzeiten: „Sollten die Leitzinsen tatsächlich in absehbarer Zeit weiter steigen, kann es passieren, dass die Zinsen bei den dann geltenden Festgeldangeboten noch höher sind.“ Anlegern entgehen also noch bessere Angebote.

Aktuell rechnen Finanzexperten mit weiteren Zinserhöhungen – unter anderem aufgrund des hohen Inflationsniveaus. So auch FMH-Expertin Scholz-Orfanidis, die mit Blick auf die jüngste Zinserhöhung der EZB sagt: „Es könnte gut sein, dass das beste Festgeldangebot bald bei 4,3 Prozent Zinsen liegt.“

Eine mögliche Taktik: Wer jetzt schon anlegen möchte, um sich zumindest ein paar Zinsen zu sichern, kann entweder die Zeit bis zum Zinsentscheid mit Tagesgeld überbrücken oder Festgeld über eine kurze Laufzeit wie drei Monate abschließen. „Wenn die Angebote nach dem Zinsentscheid nach oben korrigiert wurden, können Anleger dann einfach auf ein Festgeldkonto mit zwölf oder 24 Monaten Laufzeit umsteigen und sich so den Bestzins sichern“, sagt Scholz-Orfanidis.

Aufgepasst bei der Einlagensicherung

Das Ranking der FMH-Finanzberatung unterscheidet die Ergebnisse außerdem nach der geltenden Einlagensicherung. Das bedeutet: Muss eine Bank in der Europäischen Union Insolvenz anmelden, sind die Einlagen ihrer Kunden dort bis zu einem Betrag von 100.000 Euro geschützt, bei Ehepaaren sind es 200.000 Euro. Bis zu dieser Grenze werden Kunden entschädigt. Ist das gewählte Finanzinstitut eine deutsche Bank, greift die deutsche Einlagensicherung, ansonsten die des anderen Landes.

Es gibt aber eine Ausnahme, erklärt Hußmann-Funk von der Verbraucherzentrale Hamburg: „Die deutsche Einlagensicherung greift zum Beispiel auch bei ausländischen Banken, die eine deutsche Niederlassung haben. Deshalb sollte man sich vorab immer darüber informieren, welche Einlagensicherung tatsächlich gilt.“

Einige Banken bieten darüber hinaus eine erweiterte Einlagensicherung an. Die Sicherungsgrenze liegt dann bei 15 Prozent der Eigenmittel der Bank, Kunden müssen sie individuell erfragen. Wichtig: Anleger haben im Krisenfall darauf keinen gesetzlichen Anspruch. Es ist eine rein freiwillige Leistung der Bank. „Wir raten deshalb immer dazu, soweit möglich nicht mehr als 100.000 Euro bei einem Finanzinstitut aufzubewahren“, sagt FMH-Expertin Scholz-Orfanidis.

Erstpublikation: 31.07.2023, 04:00 Uhr.