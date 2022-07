Financial Prepper Fluchtkapital für die ultimative Krise – Wie überzeugte Pessimisten ihre Geldanlage ausrichten

Jeder zweite Deutsche fürchtet im Zuge einer Eskalation zwischen Russland und der Nato einen Dritten Weltkrieg. Kann man seine Geldanlage darauf ausrichten? Ein Gedankenexperiment.

Wie können sich Anleger auf eine Eskalation des Ukrainekriegs vorbereiten? (Foto: Getty Images) Vorbereitung auf den Ernstfall

Düsseldorf „Sie möchten Geld zurücklegen für einen möglichen Angriff auf die Nato?“, fragt die Bankmitarbeiterin mit versteinerter Miene. Die Kundin aus Bergisch Gladbach, Mutter zweier Söhne im Grundschulalter, erinnert sich noch genau an den Besuch in der örtlichen Filiale der Paffrather Raiffeisenbank an einem Montagmorgen.

Ein Schließfach wollte die 45-Jährige eröffnen, die ihren Namen nicht im Handelsblatt lesen will – und 20.000 Dollar in bar bestellen. Sie bereitet sich auf eine Eskalation des Ukrainekriegs vor und einen russischen Angriff auf weitere westliche Staaten. Ihre Geschichte zeigt, wie rasch sich die Geldanlage-Strategie ändert, wenn der Faktor Angst wächst.

