Finanzaufsicht Bafin verbietet Mitarbeitern privaten Börsenhandel weitgehend

Seit Bekanntwerden des Wirecard-Skandals laufen Insider-Trading-Verfahren gegen einige Bafin-Mitarbeiter. Nun müssen Beschäftigte Finanzgeschäfte ab dem ersten Euro melden.

Die Finanzaufsicht wurde für ihre Unachtsamkeit gegenüber Wirecard heftig kritisiert. (Foto: dpa) Bafin-Sitz in Frankfurt

Frankfurt, Bonn Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) verbietet ihren Beschäftigten als Konsequenz aus dem Wirecard-Skandal weitgehend den privaten Handel mit Aktien, Anleihen und weiteren Wertpapieren. „Ziel der am 1. September 2022 in Kraft tretenden Dienstanweisung für private Finanzgeschäfte der Bafin-Beschäftigten ist, jeglichen Anschein von Missbrauch vertraulicher Informationen zu unterbinden“, begründete Bafin-Präsident Mark Branson am Donnerstag. Die neuen Regeln, die eine Übergangsregelung aus dem Oktober 2020 ersetzen, zählten zu den strengsten weltweit, erklärte Branson.

Allen Bafin-Beschäftigten ist es nun beispielsweise verboten, Aktien von Unternehmen zu handeln, die die Behörde beaufsichtigt. Auch spekulative Finanzgeschäfte – also das kurzfristige Handeln beispielsweise mit Derivaten oder Aktien – sind untersagt. Alle Bafin-Beschäftigten müssen Finanzgeschäfte ab dem ersten Euro melden.

