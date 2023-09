 Finanzen: Deshalb sollte jeder seine Einstellung zu Geld jetzt hinterfragen

Der Bezug zu Geld wird bereits in der Kindheit geprägt.

Berlin „Wer reich ist, ist nicht auf ehrliche Weise reich geworden.“ Sprüche wie dieser werden oft leichtfertig dahergesagt. Sie zeigen allerdings durchaus, wie jemand über Geld denkt.

Negative Affirmationen formieren sich teilweise schon im Kindesalter, begleiten Menschen dann aber womöglich ein Leben lang. „Dinge, die uns nicht bewusst sind, lenken unser Verhalten oft besonders stark“, weiß Hartmut Walz, Verhaltensökonom an der Hochschule Ludwigshafen.

Auch für die Geldanlage kann das erhebliche Folgen haben – etwa wenn es an Vertrauen ins Geld mangelt oder das Anhäufen von Reichtum abgelehnt wird.

Walz und die Finanzpsychologin Monika Müller erklären, was wirklich hinter vier gängigen Glaubenssätzen über Geld steckt und wie sie aufgelöst werden, um mit den eigenen Finanzen sinnvoll zu verfahren.

Geprägt wird die Einstellung zum Geld oft in der Kindheit. Wie die Eltern mit Geld umgehen, wie innerhalb der Familie über Finanzen gesprochen wird und welche Erfahrungen Menschen selbst mit Geld machen. Der Streit ums Erbe innerhalb einer Familie zum Beispiel kann eine negative Prägung verursachen.

„Selbst kleine Geschichten können die Einstellung beeinflussen – etwa wenn ein Geschwisterkind dem anderen Kind Geld aus einer Spardose klaut. Dabei soll der Spargroschen dort doch sicher sein.

Das Vertrauen ins Geld und damit das Gefühl von Sicherheit kann dadurch nun zerstört sein“, berichtet Monika Müller. Die Diplom-Psychologin ist Gründerin des Unternehmens FCM Finanz Coaching, das Kunden zu finanziellen Entscheidungen coacht.

Für Müller ist Geld eine Projektionsfläche, die alles Mögliche widerspiegeln kann. Einige fühlen sich erst sicher, wenn das Sparpolster prall gefüllt ist. Andere verbinden mit Geld nur Stress und negative Gefühle.

„Solange ich nicht verstehe, dass die Projektion etwas mit mir zu tun hat, stoße ich Geld von mir weg, sofern ich eine negative Einstellung besitze.“ Dann gehen die Leute zwar zum Finanzberater, setzen dessen Empfehlungen aber nie um. „Glaubenssätze sind unklug und verwirren. Sie helfen nicht dabei, in einer Situation das zu tun, was angemessen wäre“, so Müller.

Vier negative Glaubenssätze und ihr Effekt auf unser Verhältnis zum Geld

Einige Beispiele verdeutlichen, wie negative Glaubenssätze wirken können:

Geld verdirbt den Charakter: Wer das denkt, möchte mit Finanzen möglichst wenig zu tun haben. Dass Menschen Geld rundheraus ablehnen, komme aber selten vor, berichtet Verhaltensökonom Walz. „Häufiger gilt ein Vermögen bis zu einem gewissen Maß als annehmbar, zu viel darf es aber nicht sein.“ Nach dieser Logik sei es zwar in Ordnung, ein Eigenheim zu besitzen, nicht aber, fünf Wohnungen zu vermieten. „Wie der Vermieter auftritt, ob er zum Beispiel sozial eingestellt ist und eine niedrige Miete verlangt, spielt dann aber keine Rolle.“

Geld ist die Wurzel allen Übels: „Man verdammt mit dieser Einstellung Geld, dabei sind selbst arme Menschen auf Geld angewiesen“, sagt Walz. Gier könne natürlich Schlechtes verursachen, aber den Nutzen von Geld solle man nicht außer Acht lassen.

Es gibt Wichtigeres als Geld: Auf den ersten Blick sage das nur, dass Geld unwichtig sei, so Müller. „Da Geld eine Projektionsfläche für mich und meine Wünsche ist, sage ich mir aber in Wirklichkeit, dass ich und meine Bedürfnisse nicht so wichtig sind.“

Geld schafft Sorgen und Probleme: Nur wer ein Vermögen besitzt, muss sich darum kümmern, es anzulegen und zu vermehren. Viele seien mit ihrem Reichtum unglücklich, beobachtet Walz. „Das ist aber eine Luxussorge. Natürlich kann ich Geld verlieren. Aber es ist doch besser, etwas zu besitzen, als nichts zu haben.“

Wie Sie Affirmationen auflösen können

Allerdings hätten die wenigsten Menschen ausschließlich negative oder positive Glaubenssätze, sagt Finanzpsychologin Müller. In ihren Seminaren zeigen die Teilnehmer in der Regel eine ambivalente Einstellung zum Geld. „Oft bedeutet ihnen Geld Freiheit oder Sicherheit. Gleichzeitig denken sie aber zum Beispiel, Geld sei schmutzig oder schlecht. Auch dieser Widerspruch verursacht Stress.“

Dann wird versucht, für die Altersvorsorge so viel wie möglich zu sparen. Die negative Einstellung verhindert das aber. Denn negative Gedanken halten dazu an, möglichst wenig Geld zu besitzen. „Diese Ambivalenz muss man auflösen. Jeder Mensch kann einen Bezug zum Geld finden, mit dem er sich wohlfühlt und der funktioniert.“

Dafür sollte man seine Gedanken zum Geld aufschreiben und hinterfragen. Zum Beispiel beim Glaubenssatz „Geld verdirbt den Charakter“. Ist das wirklich so? „Nein“, sagt Walz. „Vielleicht zeigen einige ihren wahren Charakter erst, wenn sie vermögend sind.“ Es gebe genügend Menschen, die ihren Wohlstand aber auch einsetzen und Gutes tun.

Und ist es sinnvoll, sich nur mit einem dicken Bankkonto sicher zu fühlen? „Geld kann keine Sicherheit geben. Stattdessen muss man erkennen, wann es wirklich notwendig ist, sich sicher zu fühlen, oder wann Unsicherheit hilft, die nötige Achtsamkeit zu aktivieren“, sagt Müller. Wer es schafft, seine eigenen Glaubenssätze zu hinterfragen, kann sinnvolle Entscheidungen treffen.

