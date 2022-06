Finanzinnovationen So können Privatanleger jetzt in Start-ups investieren

Der digitale Vermögensverwalter Liqid legt einen Dachfonds für Wagniskapital auf. Langfristig rechnet dieser mit zweistelligen Renditen.

Frankfurt Der digitale Vermögensmanager Liqid verbündet sich mit dem britischen Venture-Capital-Spezialisten VenCap International. Dadurch erhalten private Anleger zukünftig Zugang zu weltweit agierenden Venture-Capital-Fonds (VC-Fonds), die in Start-ups von Jungunternehmern investieren.

Im Zuge der Partnerschaft legt Liqid einen zweiten Venture-Dachfonds auf, mit einem geplanten Volumen von 70 Millionen Euro. Bisher ist es oft institutionellen Investoren vorbehalten, in Fonds von VC-Managern zu investieren. Dazu zählen Versicherungen, Versorgungswerke und Pensionskassen.

Die Fonds beteiligen sich an Start-ups, also an Firmen in der Frühphase ihrer Existenz. Viele dieser Newcomer scheitern, weshalb die Investoren für ihre Risikobereitschaft mit zweistelligen Renditen belohnt werden.

Der neue Liqid-Fonds wird in Start-ups aus Europa, China, Indien und den USA investieren. Damit wäre er nach eigenen Angaben der erste in Deutschland aufgelegte VC-Fonds, mit dem Privatkunden bereits in der Frühphase weltweit in Wachstumsunternehmen investieren können.

