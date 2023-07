Die Stimmung an den Börsen hat sich verbessert und nach den Zinsentscheidungen von Fed und EZB steigen die Kurse weiter. Doch es gibt Zeichen dafür, dass die Zuversicht verfrüht ist.

Die Hoffnung auf ein Ende der Zinserhöhungen lässt die Stimmung an den Börsen derzeit steigen. (Foto: dpa) New Yorker Börse

Frankfurt Am Freitag kletterte der deutsche Leitindex Dax auf einen neuen Rekordstand von 16.490 Punkten, und der US-Standartwerteindex Dow Jones hat gerade eine ununterbrochene Gewinnserie von 13 Tagen hinter sich gebracht: Die Aktienmärkte nehmen wieder Fahrt auf, und es gibt Hoffnung auf ein Ende der monatelangen Seitwärtsbewegung an den großen Börsen in den USA und in Europa.

Das hat viel damit zu tun, dass Investoren ihre Zinssorgen zunehmend ad acta legen. Mitte Juli stieg die US-Inflationsrate überraschend um nur relativ moderate drei Prozent, und in der abgelaufenen Woche hoben die US-Notenbank (Fed) und die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen nur noch leicht um jeweils einen viertel Prozentpunkt an.

Gleichzeitig machten die Notenbanker den Märkten Hoffnung, dass sich die Zinserhöhungen zumindest dem Ende nähern. Sowohl Fed als auch EZB wollen ihre weiteren Schritte explizit von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig machen.

