Fondsanbieter Nach Halbjahreszahlen: Anleger verkaufen Amundi-Aktie

Die Zuflüsse von Amundi kamen im ersten Halbjahr vor allem aus Asien. Das passt zu möglichen Expansionsplänen des Fondshaus.

Frankfurt Die Halbjahreszahlen des französischen Fondsanbieters Amundi kommen an der Börse schlecht an. Der Aktienkurs des Asset-Managers fiel um drei Prozent, während der Gesamtmarkt bei guter Stimmung mehr als ein Prozent im Plus lag.

Das französische Fondshaus verwaltet 1,9 Billionen Euro und ist damit der zweitgrößte europäische Asset-Manager. Für das erste Halbjahr vermeldete Amundi Nettoeinnahmen von 593 Millionen Euro, wobei die Zahlen für das zweite Quartal deutlich schwächer ausfielen als die des ersten Quartals.

Das Bruttoergebnis erreichte im zweiten Quartal 332 Millionen Euro, über ein Viertel weniger als im ersten Quartal. Die Nettozuflüsse über das gesamte Halbjahr summierten sich auf fünf Milliarden Euro. Die Zuflüsse kamen vor allem aus Asien, während Amundi im Heimatmarkt Frankreich Abflüsse hinnehmen musste.

Die oft betrachtete Kosten-Einnahmen-Relation stieg im Vergleich zur Vorjahresperiode um rund sechs Prozentpunkte auf 53,1 Prozent. Zum Vergleich: Das Deutsche-Bank-Fondshaus DWS hatte vor wenigen Tagen 59,4 Prozent gemeldet.

