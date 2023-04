Fondsmanager wie Jan Beckers, Cathie Wood und Frank Thelen versuchen nach hohen Aktienverlusten ein Comeback. Mit diesen Strategien setzen sie auf Wachstum.

Tech-Investoren Jan Beckers, Cathie Wood und Frank Thelen. (Foto: HitFox Group, dpa, Reuters) Fondsmanager

Frankfurt Die Stimmung an den Finanzmärkten hat sich zu Beginn des Jahres gedreht. „Anleger gehen wieder ins Risiko“, sagt André Härtel, Fondsexperte bei Scope Fund Analysis.

Auf Technologie-Aktien ausgerichtete Produkte erzielten im ersten Quartal die höchsten Renditen: im Schnitt 16,3 Prozent. Das zeigen die von Härtel für das Handelsblatt ermittelten Daten. Drei Strategien, die im Folgenden vorgestellt werden, finden dabei wegen der bekannten Köpfe dahinter besondere Beachtung: die von Cathie Wood, Frank Thelen und Jan Beckers.

Am stärksten fällt die Stimmungsumkehr bei den auf Kryptowährungen und Blockchain ausgerichteten Tech-Aktienprodukten aus. Drei kleine Indexfonds mit dem „Global X Blockchain Ucits ETF“ an der Spitze gewannen zwischen 60 und 68 Prozent – in nur einem Quartal.

