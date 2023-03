Fondsmanager-Umfrage Bankenkrise: Investoren fürchten weitere Ausfälle

Die Bankenkrise macht institutionelle Anleger vorsichtig. Sie horten wieder mehr Cash und halten wenig Aktien. Vor allem US-Aktien sind unbeliebt.

Die Fondsmanager-Umfrage der Bank of America erfasst die Einschätzungen institutioneller Investoren zur Wirtschaft. (Foto: Reuters) Bank of America

Frankfurt Sieben Monate waren es Inflation und höher als erwartete Zinserhöhungen der Notenbanken, die Investoren die größten Sorgen machen. Doch die Finanzwelt hat sich in den vergangenen beiden Wochen geändert.

Die Pleiten von Silicon Valley Bank und Signature Bank in den USA und die Not-Übernahme der Credit Suisse durch die UBS rücken ein anderes Problem in den Fokus institutioneller Anlegerinnen und Anleger: Ein sogenanntes systemisches Kreditereignis, also weitreichende Zahlungsausfälle, ist laut Bank of America im März auf Platz eins der größten potenziellen Risiken vorgerückt, welche die Märkte belasten könnten.

Die Bank of America (BofA) befragt jeden Monat institutionelle Investoren weltweit zu ihren Einschätzungen der Wirtschaft und dazu wie sich in verschiedenen Anlagekassen positionieren. Die viel beachtete Umfrage lief zuletzt zwischen dem 10. und 16. März – also nach der Pleite der Silicon Valley Bank und kurz vor der Rettung der Credit Suisse.

