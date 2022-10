Fondsmanager-Umfrage Der finale Ausverkauf an den Börsen rückt näher

Werbung der Bank of America am New Yorker Times Square

Frankfurt Haben die Börsen ihren Boden bereits erreicht? Das ist die Frage, die Investoren derzeit wohl am meisten umtreibt. Der Dax nähert sich schließlich wieder der 13.000-Punkte-Marke und hat seit Mitte Oktober rund 900 Punkte zugelegt. Auch der S&P 500 erholt sich von seinem kürzlichen erreichten Jahrestief.

Die jüngste Umfrage der Bank of America (BofA) unter internationalen Fondsmanagerinnen und Fondsmanagern macht allerdings wenig Hoffnung auf eine nachhaltige Erholung. Vieles „schreit nach Kapitulation“, aber ganz so weit sei es noch nicht, schreibt die US-Bank nach Auswertung der Umfrage.

Der finale Ausverkauf an den Börsen mit dem „großen Tief“, wie es die BofA-Strategen ausdrücken, rückt demnach näher. Kapitulation bedeutet vor allem, dass die meisten Investoren die Hoffnung auf eine bessere Wirtschaft und steigende Börsen aufgeben, sich von Aktien getrennt haben und viel Bargeld halten. Das bereitet den Boden für wieder steigende Kurse.

Mit Blick auf die Wirtschaft und die Aktienquoten in den Portfolios ist die Kapitulation laut der Umfrage erreicht. 72 Prozent der 326 befragten Fondsmanager, die zusammen gut 970 Milliarden Dollar verwalten, gehen davon aus, dass die Weltwirtschaft in den kommenden zwölf Monaten in eine Rezession rutschen wird. Das sind nur etwas weniger als bei der Umfrage vor einem Monat.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Auch die Aktienquoten in den Portfolios sind niedrig. 49 Prozent der institutionellen Investoren bei Fondshäusern, Banken, Unternehmen, Pensionskassen, Versicherern und Hedgefonds halten unter dem Strich weniger Aktien, als es die Benchmarks für ihre jeweiligen Häuser vorgeben. Das ist nah am Rekord des vergangenen Monats, als sogar 50 Prozent der Investoren in Aktien untergewichtet waren.

Dafür sind die Bargeldquoten noch einmal deutlich gestiegen. Im Schnitt parken die befragten Fondsmanager 6,3 Prozent ihres Vermögens in Cash beziehungsweise am Geldmarkt. So hoch war die Cash-Quote zuletzt vor mehr als zwei Jahrzehnten im April 2001. Im September hatte die durchschnittliche Bargeldquote bei 6,1 Prozent gelegen.

Ein entscheidender Indikator für den Boden an den Aktienmärkten fehlt jedoch noch, und zwar die überwiegende Erwartung wieder sinkender Leitzinsen in den USA. Erst wenn diese in der Vergangenheit gegeben war, starteten die Börsen wieder durch.

Höhere Zinsen als Hemmnis

So rechnen derzeit netto immer noch 30 Prozent der befragten Investoren damit, dass US-Leitzinsen in einem Jahr höher stehen werden als derzeit. Netto bedeutet in der Terminologie der Umfrage, dass es 30 Prozent mehr Investoren gibt, die höhere Leitzinsen erwarten, als solche, die das nicht machen.

Vor einem Monat erwartete noch etwa die Hälfte der Befragten auf Sicht von zwölf Monaten höhere Leitzinsen. Seither hat die US-Notenbank Fed den Leitzins weiter auf eine Spanne zwischen drei und 3,25 Prozent erhöht. Und das dürfte es noch nicht gewesen sein.

38 Prozent der Investoren gehen davon aus, dass die Fed die Leitzinsen noch bis zum Ende des ersten Quartals nächsten Jahres weiter anheben wird, mehr als 30 Prozent rechnen damit erst Ende des zweiten Quartals 2023.

Aktientief im ersten Halbjahr 2023?

Bis wohin die Leitzinsen steigen könnten, wurde nicht gefragt. Gemessen an den Zinsterminmärkten rechnen Investoren mit einem US-Leitzinshoch von fünf Prozent Ende März kommenden Jahres.

>> Lesen Sie auch: „Die Fed geht zu weit“: Marktturbulenzen sorgen für Debatten über Tempo der Zinserhöhungen

Die BofA schließt aus der Umfrage, dass die Aktienmärkte im ersten Halbjahr ihr Tief erreichen werden und dann zu einer „großen Rally“ ansetzen. Zwischenzeitliche Kurserholungen wären wohl eher als Bärenmarktrallys, also als kurzzeitige Aufschwünge inmitten eines noch intakten Abwärtstrends, zu werten.

So sehen es explizit auch Investoren wie Scott Glasser, Chefanlagestratege bei Clearbridge Investments. Glasser erwartet an den Börsen bald „die nächste Runde des Abschwungs“. Auch Benjamin Melman, Chefanlagestratege bei Edmond de Rothschild Asset Management, meint, dass „eine Rezession in den Kursen noch nicht vollständig eingepreist ist“.

Mehr: Warum sich Tagesgeld und Festgeld jetzt wieder lohnen

Erstpublikation am 18.10.22, um 16:47 Uhr.