Die überraschend gute Entwicklung von Aktien aus dem Euro-Raum zieht immer mehr Profianleger an. US-Aktien sind dagegen so unbeliebt wie seit Langem nicht mehr.

Kursdaten

Frankfurt Das hat es lange nicht gegeben: Die Aktien der Euro-Zone schlagen die Wall Street. In den vergangenen drei Monaten hat der Euro-Zonen-Leitindex Euro Stoxx 50 fast 21 Prozent zugelegt. Damit hat er mehr als doppelt so viel gewonnen wie der amerikanische S&P 500, der seither knapp neun Prozent gestiegen ist. Eine so deutliche Outperformance gab es nach Berechnungen der US-Bank Morgan Stanley seit 20 Jahren nicht.

Die überraschend gute Entwicklung von Aktien aus dem Euro-Raum zieht immer mehr Investorinnen und Investoren an. Das zeigt die aktuelle viel beachtete Fondsmanager-Umfrage der Bank of America unter weltweit 253 Portfoliomanagern, die zusammen 710 Milliarden US-Dollar verwalten. Demnach waren zuletzt unter dem Strich vier Prozent der Befragten in Aktien der Euro-Zone übergewichtet.

