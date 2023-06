Portfoliomanager setzen auf die großen Tech-Aktien, fürchten aber, dass der Markt schon überlaufen ist. Insgesamt sind sie bei Aktien vorsichtig.

Wenige Tech-Aktien treiben die Wall-Street-Kurse. (Foto: UPI/laif) Händler an der New Yorker Börse

Frankfurt Nvidia, Meta, Microsoft, Alphabet, Amazon, Apple – die großen US-Technologieaktien treiben die US-Börsen in diesem Jahr an und alle wollen dabei sein. Das birgt jedoch Gefahren. Das ist ein Ergebnis der viel beachteten monatlichen Umfrage der Bank of America unter internationalen Portfoliomanagerinnen und -managern.

55 Prozent der Befragten und damit so viele wie zuletzt vor drei Jahren meinen, dass „Big Tech“ das Segment ist, in dem sich die meisten Investoren tummeln. In der Fachsprache heißt das „most crowded trade“. Dies könnte zum Problem werden, wenn die Stimmung kippt. Bei überlaufenen Veranstaltungen wird es nun mal eng, wenn alle gleichzeitig zum Ausgang wollen.

