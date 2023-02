Gautam Adani Adani sagt milliardenschwere Kapitalerhöhung ab – 86 Milliarden Dollar Börsenwert vernichtet

Mit Verweis auf die Kursschwankungen am Markt hat Adani Enterprises seine Kapitalerhöhung abgesagt. Die Attacke des Leerverkäufers Hindenburg hat den Aktienkurs weiter abstürzen lassen.

Bangalore Vor dem Hintergrund der Attacke des US-Leerverkäufers Hindenburg hat der indische Konzern Adani Enterprises seine Kapitalerhöhung mit einem Volumen von 2,5 Milliarden Dollar abgeblasen. Um die Interessen der Investoren zu schützen, würden deren Gelder zurückgegeben, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Der Milliardär Gautam Adani, Besitzer der weitverzweigten Adani Group, verwies in einem getrennten Schreiben auf die Kursschwankungen am Markt. „Angesichts dieser außerordentlichen Umstände war das Board des Unternehmens der Ansicht, dass es moralisch nicht richtig wäre, die Erhöhung durchzuziehen.“ Die Zweitplatzierung war am Dienstag eigentlich erfolgreich verlaufen.

Die Aktien der als Zentrum des Mischkonzerns gesehenen Firma Adani Enterprises stürzten zur Wochenmitte um mehr als ein Viertel ab. Insgesamt summierten sich die Kursverluste der Adani-Unternehmen seit der Veröffentlichung der Vorwürfe bis Mittwochabend auf 86 Milliarden Dollar. Die Titel von Adani Ports and Special Economic Zone fielen um knapp 20 Prozent, Adani Total Gas brachen um zehn Prozent ein.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen