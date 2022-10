Die Hinterlegungsscheine russischer Aktien von Tausenden deutschen Anlegern sind seit Monaten nicht handelbar. Jetzt könnte sich eine Lösung für sie ergeben.

Der Handel mit Hinterlegungsscheinen russischer Aktien ist seit März nicht mehr möglich. (Foto: AFP/Getty Images) Börse Moskau

Düsseldorf Clearstream will wieder Umwandlungsanträge von Hinterlegungsscheinen russischer Aktien in Originalpapiere annehmen. Das gab die europäische Abwicklungs- und Verwahrgesellschaft Ende vergangener Woche bekannt. Das ist ein Hoffnungsschimmer für Tausende deutsche Anleger, die seit Monaten in russischen Depository Receipts (DRs) festsitzen.

DRs sind Zertifikate, die an ausländischen Börsen häufig stellvertretend für die Aktie gehandelt werden. Im Fall von Russland sind das beispielsweise Gazprom, Lukoil oder die Sberbank. Ausgegeben werden sie von amerikanischen Banken (DR-Agenten), welche die Originalaktien verwahren.

Zudem kündigte die russische Zentralverwahrstelle NSD an, für die Übertragung russischer Aktien auf oder von Depots der DR-Agenten bis zum Ende dieses Jahres keine Gebühren mehr zu erheben. Dass an dem Umtausch keine russischen Institutionen verdienen, ist eine Voraussetzung dafür, dass keine westlichen Sanktionen gegen Russland verletzt werden.

