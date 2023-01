Aktien europäischer Unternehmen werden gegenüber US-Papieren mit deutlichen Abschlägen gehandelt. Das könnte sie wieder interessant machen – aber nicht sofort.

Der europäische Aktienmarkt ist freundlich ins neue Jahr gestartet. Für einen breiten Einstieg könnte es aber noch zu früh sein. (Foto: dpa) Börsenbulle vor der Börse Frankfurt

Düsseldorf Der Jahresauftakt am europäischen Aktienmarkt ist gelungen. Der Euro Stoxx 50, der sich aus den größten börsennotierten Unternehmen der Euro-Zone zusammensetzt, legte am Montag um 1,7 Prozent, am Dienstag um rund ein weiteres Prozent zu.

Den richtigen Einstiegsmoment hält Jan Viebig, Chefanlagestratege Oddo BHF, aber noch nicht für gekommen: „Typischerweise erhöht man sein Aktiengewicht im letzten Drittel einer Rezession, wobei wir aktuell erst am Beginn einer Rezession stehen.“

Er erwartet, dass sich der Markt zunächst in großen Bewegungen seitwärts orientieren wird. Damit liegt Viebig in der Konsensmeinung der meisten Anlagestrategen und Analysten. Lesen Sie im Folgenden, welche Chancen und Risiken sie sehen und ab wann sie mit einer Erholung rechnen.

Ebenfalls Konsens ist, dass Europa auf eine Rezession zusteuert. „Die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Rezession bekommen, liegt bei 80 Prozent in Europa“, sagt Viebig. Bislang gehen aber die meisten Experten davon aus, dass die Rezession schwach sein wird.

