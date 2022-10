Wer Vermögen an den Kapitalmärkten angelegt hat, sieht in diesem Jahr bisher nur Minus im Depot: ein Anlass, die eigene Risikoneigung zu prüfen. Welche Strategie Profis empfehlen.

Mit den richtigen Aktien kann ein bereits aufgebautes Depot gut geschützt und langfristig ausgebaut werden. (Foto: Getty Images) Portfolio für Menschen mittleren Alters

Frankfurt, München An den Börsen gab es in diesem Jahr bisher vor allem eins: etwas zu verlieren. Und Menschen, die der Statistik nach bald die Mitte ihres Lebens erreichen, haben oft bereits ein Kapitalpolster aufgebaut – somit auch etwas verloren, wenn sie ihre Rücklagen denn an den Kapitalmärkten anlegen.

Ein Blick ins eigene Depot, in dem sich das Kursminus bei Aktien und auch Anleihen seit Jahresanfang von satten 25 Prozent mitunter deutlich widerspiegelt, rüttelt bei vielen an ihrer Grundüberzeugung zum Thema Geldanlage. Studien ergeben immer wieder, dass den Deutschen die Sicherheit ihres angelegten Kapitals viel wichtiger ist als der zu erzielende Ertrag.

