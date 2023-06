 Geld anlegen: So profitieren Sie als Anleger vom demografischen Wandel

20 Millionen Menschen im Rentenalter könnten 2035 in Deutschland leben. Für Anleger birgt der demografische Wandel Chancen. Diese fünf Punkte gilt es dabei zu beachten.

Bestimmte Branchen könnten stark vom demographischen Wandel profitieren – eine Chance für Trend-Anleger? (Foto: IMAGO / Shotshop) Trendthema Alternde Bevölkerung

Frankfurt Die wenigsten Trends lassen sich vorhersagen. Doch in einem Fall ist es anders: beim demografischen Wandel. Es ist sicher, dass die Bevölkerung in Deutschland und anderen Industrieländern in den nächsten Jahrzehnten stark altern wird. Für Anleger heißt das: Wer den demografischen Wandel in seinem Portfolio berücksichtigt, kann heute – und vor allem in Zukunft – von ihm profitieren.

Laut Statistischem Bundesamt werden hierzulande in etwa zehn Jahren rund 20 Millionen Menschen im Rentenalter leben. Schon jetzt hat Deutschland eines der höchsten Durchschnittsalter der Welt. Aus volkswirtschaftlicher Sicht gilt das als schlecht, weil mit der Alterung weniger Menschen arbeiten und mehr Menschen Sozialleistungen in Anspruch nehmen.

Geld anlegen: Wie bildet der Finanzmarkt den demografischen Wandel ab?

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen