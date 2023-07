Technologie-Werte brachten Anlegern im ersten Halbjahr die höchsten Gewinne. Manche Profi-Anleger warnen nun vor Risiken in dem Segment. Fünf Fonds in der Analyse.

Technologiewerte zählen zu den heikelsten Sektoren am Aktienmarkt und für die Fondsstrategien. (Foto: Reuters) Händler an der New Yorker Börse

Frankfurt Künstliche Intelligenz (KI) ist aktuell der Renditebringer für Anleger. „Dieses Anlagethema wirft die höchsten Gewinne ab“, sagt André Härtel vom Fondsbewerter Scope Fund Analysis. Durchschnittlich 28,7 Prozent Wertgewinn erzielten Produkte mit einem Fokus auf Technologie-Aktien im ersten Halbjahr, hat der Experte für das Handelsblatt errechnet. Keine andere Strategie war so erfolgreich für Anleger.

„Nach dem schlechten Börsenjahr 2022 erleben Risikoanlagen ihr Comeback“, urteilt Härtel. Daher schneiden die auf Aktien konzentrierten Anlagestrategien im Scope-Ranking fast durchweg gut ab. So liegen beispielsweise Fonds mit ausschließlich deutschen Aktien dank 11,9 Prozent Rendite auf dem sechsten Platz relativ weit vorn. Anleiheprodukte dagegen fuhren wegen der gestiegenen Zinsen nur geringe Wertzuwächse ein. So erzielten etwa die international investierenden Bondfonds durchschnittlich ein Plus von 0,2 Prozent.

Mit Blick auf das Topthema KI lautet eine wichtige Frage: Auf welche dieser Aktien vertrauen erfolgreiche Fondsmanager? Im Gespräch mit dem Handelsblatt geben die Experten einige überraschende Antworten.

