In den USA gibt es deutlich mehr Rendite auf Staatsanleihen als in Deutschland – besonders bei kurzen Laufzeiten. Doch es gibt auch einige Risiken.

Wie es auf dem Anleihenmarkt weiter geht, hängt maßgeblich von der Zinspolitik der US-Notenbank ab. (Foto: dpa) US-Notenbank Fed

Der Markt für US-Staatsanleihen ist ein gigantischer Wertspeicher für die ganze Welt, eine bislang unerschöpfliche Finanzierungsquelle für die Regierung in Washington und zugleich ein Thermometer für deren Probleme. Weil Staatsanleihen der USA als ausfallsicher gelten und im Vergleich zu Anleihen der Bundesrepublik hohe Zinsen abwerfen, interessieren sich derzeit auch vermehrt Privatanlegerinnen und -anleger für die Schuldpapiere des amerikanischen Staates.

Hier die wichtigsten Fragen und Antworten rund um die Geldanlage in sogenannte „Treasuries“.

Wie viel Rendite bringen US-Staatsanleihen?

Seit Monaten schon liegen die Renditen der kurzfristigen „Treasuries“ über denen der langfristigen, was in der Vergangenheit meist eine Rezession angekündigt hat. Dreimonatige Papiere bringen mit über fünf Prozent Rendite sogar deutlich mehr als 30jährige: So verdreht war die Zinskurve schon lange nicht mehr.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen