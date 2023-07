 Geldanlage: Die 5 am stärksten unterbewerteten Aktien im Dax

Bis zu dreimal mehr Eigenkapital als Börsenwert: Wenn Aktien an der Börse stark unterbewertet sind, gibt es neben Risiken auch enorme Kurschancen.

Fünf der 40 Dax-Titel notieren mit einem KBV-Abschlag von 50 und mehr Prozent gegenüber ihrem eigenen 20-Jahres-Durchschnitt. (Foto: Dpa, Imago (2), BASF, Fresenius) Kurschancen

Düsseldorf Mit rund 16.000 Punkten steht der Dax nur zweieinhalb Prozent unter seinem Allzeithoch. Doch damit sind keineswegs alle Aktien teuer. Das zeigt eine der wichtigsten Kennzahlen in der Finanzanalyse, das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV). Es drückt aus, wie hoch ein Konzern gemessen am Eigenkapital bewertet ist, oder: wie viel Anleger für die Aktie gemessen an der Firmensubstanz bezahlen.

Der Buchwert errechnet sich aus allen Vermögenswerten einer Firma abzüglich seiner Verbindlichkeiten. Ein KBV von knapp eins, wie ihn beispielsweise BASF erreicht, bedeutet, dass alle BASF-Aktien nur so viel kosten, wie der Konzern an Eigenkapital hat.

