Anleger blicken mit hohem Interesse auf Konzerngewinne, die höher ausfallen als vorhergesagt. Das schaffen zu so einem frühen Zeitpunkt nur wenige.

Erträge dürften im laufenden Jahr wohl niedriger ausfallen. Dennoch haben einige wenige Unternehmen aus Europa und den USA ihre Jahresprognosen sehr früh angehoben. Gewinnprognosen

Düsseldorf Angesichts stark steigender Zinsen und einer schwächeren Nachfrage steht die US-Volkswirtschaft kurz vor einer Rezession. Europa und Deutschland kommen 2023 wohl um ein Negativwachstum ihrer Wirtschaft herum. Doch auch hierzulande haben es die Unternehmen schwer, ihre Gewinne gegenüber dem Vorjahr zu steigern.

So rechnen Analysten dies- und jenseits des Atlantiks mit geringeren Erträgen im laufenden Geschäftsjahr, in den USA sogar mit einer Gewinnrezession, also mindestens zwei aufeinanderfolgenden Quartalen mit sinkenden Konzerngewinnen. Dennoch haben in den vergangenen Wochen einige wenige Unternehmen aus Europa und den USA ihre Jahresprognosen angehoben. Das ist zu so einem frühen Zeitpunkt ungewöhnlich.

Das Handelsblatt beleuchtet die Perspektiven der Aktien dieser Konzerne mit Blick auf: die bereits gestiegenen Kurse, ihre Bewertung, die Verschuldung, den Gewinn, den Cashflow und im Hinblick auf die Ertragsziele der Analysten. Unter den sechs Konzernen sind zwei Weltmarktführer.

Cisco: Preiswerter Weltmarktführer

