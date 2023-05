Höhere Gewinne trotz Inflation – das gelingt nicht vielen. Einige Konzerne reichen ihre höheren Kosten aber in diesem Jahr erfolgreich weiter. Sieben von ihnen sind für Anleger interessant.

Die Konsumenten bleiben zurückhaltend. Das wirkt sich bei vielen Unternehmen auf den Gewinn aus - aber nicht bei allen. (Foto: dpa (4)) Konzerngewinn steigern in schwierigen Zeiten

Düsseldorf In Zeiten stark steigender Preise entwickeln sich Aktien von Unternehmen am besten, denen es gelingt, die hohen Kosten etwa für Rohstoffe und Vorprodukte an ihre Käufer weiterzureichen. So kann es gelingen, trotz allem den Konzerngewinn zu steigern.

Viele Marktexperten hatten dies dem Tech-Konzern Apple zugetraut. Doch die Zahlen des ersten Quartals haben nun gezeigt, dass es momentan auch für den erfolgsverwöhnten iPhone-Riesen schwieriger wird: Der Betriebsgewinn des US-Unternehmens sank um fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Grund dafür ist die Zurückhaltung der Konsumenten, die zudem weiter anhalten dürfte. So schätzt Craig Burelle vom Vermögensverwalter Loomis Sayles die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession in den USA innerhalb der nächsten sechs Monate auf mindestens 50 Prozent. Umso wichtiger werde angesichts sinkender Konzerngewinne für Anleger die richtige Aktienauswahl.

Das Handelsblatt hat die aktuelle Berichtssaison zum Anlass genommen, die Unternehmen herauszusuchen, denen es gelungen ist, ihre Gewinne durch höhere Produktpreise zu steigern.

