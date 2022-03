Geldanlage Kaufen, verkaufen oder aussitzen? Wie sich Anlageprofis in Krisenzeiten aufstellen

Der Ukrainekrieg sorgt am Aktienmarkt für extreme Kursschwankungen. Wie stellen Profis ihr Portfolio jetzt auf? Sechs Punkte, die Privatanleger kennen sollten.

Frankfurt Die Kapitalmärkte reagieren mit heftigen Kursschwankungen auf die Entwicklungen des Ukrainekriegs. Führende Aktienindizes vor allem in Europa schlagen viermal so heftig aus wie in den vergangenen zwölf Monaten, zeigt das Angstbarometer für den deutschen Leitindex, der VDax. Der Dax und der Euro-Zonen-Leitindex Euro Stoxx 50 haben zum Jahreshoch mehr als ein Fünftel an Wert verloren.

Das Handelsblatt hat namhafte Fondsmanager und Vermögensverwalter gefragt, wie sie in dieser schwer einschätzbaren Lage ihre Portfolios aufstellen. Sitzen sie die Krise aus? Stoßen sie Papiere ab? Oder sehen sie bereits Kaufkurse? Ihre Einschätzungen lassen sich in sechs Punkten zusammenfassen. Sie können Anlegerinnen und Anlegern Orientierung bieten.

1. Ruhe bewahren und wenig handeln

