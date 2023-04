Vermögensverwalter rechnen mit schwierigen Monaten an der Börse. Anleihen, alternative Anlagen und Gold sollen die Portfolios stabiler machen.

Die Nervosität an den Börsen dürfte weiter anhalten. (Foto: dpa) Händlerin an der Börse in Frankfurt

Frankfurt Das aktuelle Geschehen an den Börsen ist geprägt von großer Unruhe - weltweit agieren Marktteilnehmer sehr nervös. Ausgelöst wurde die Stimmung von schlechten Quartalszahlen der US-Bank First Republic, die zu Wochenbeginn bekannt wurden. Die Sorge um die Stabilität der US-Regionalbank verstärkte sich erneut.

Das Problem: Es handelt sich um weitaus mehr als eine Kurzfristreaktion. Marktexperten gehen davon aus, dass die Nervosität an den weltweiten Börsen anhalten dürfte. Und sie warnen - in diesem Jahr könnte es zu zweistelligen Kurseinbrüchen an den Aktienmärkten kommen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen