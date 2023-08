 Geldanlage: Wie sich Anleger Ökostrom ins Depot holen

Es gibt sie: Unternehmen, die saubere Energie produzieren und gleichzeitig Gewinne ausschütten – bisher zumindest. Anleger können je nach Risiko verschiedene Optionen wählen.

Anleger können direkt in den Bau und Betrieb eines Solar- oder Windparks investieren oder einen risikoärmeren Weg wählen. (Foto: dpa) Windrad hinter einer großflächigen Solaranlage

Köln Die Energiewende sorgt für neue Trends auf dem Strommarkt – und Anleger haben verschiedene Optionen, passend zu investieren. Dazu zählt etwa die direkte Beteiligung am Bau und Betrieb eines Solar- oder Windparks. Anleger lockt die Aussicht auf regelmäßige Erträge aus dem oft staatlich garantierten Verkauf des „Grünstroms“. Allerdings: Scheitert das Projekt, droht der Totalverlust der Geldanlage.

Anleger können auch weniger riskante Varianten wählen. Dazu zählen etwa aktive oder passive Fonds.

Eine weitere Möglichkeit: börsennotierte Beteiligungsgesellschaften, die sich auf den Betrieb von Anlagen zur Ökostrom-Erzeugung spezialisiert haben. Auch hier liegt der Reiz in der Aussicht auf regelmäßig fließende Einnahmen aus dem Verkauf der elektrischen Energie. Diese werden in Form einer Dividende zu einem Großteil an die Aktionäre weitergereicht werden.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen