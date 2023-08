 Global Wealth Report 2023: Das Vermögen der Reichsten der Welt ist gesunken

Erstmals seit der Finanzkrise ist das Vermögen der privaten Haushalte wieder gesunken. Auslöser dafür sind Dollar-Aufwertung, Inflation und die Aktienmarktverluste des vergangenen Jahres.

Die Zahl der Millionäre in Deutschland lag im vergangenen Jahr bei 2,6 Millionen. (Foto: E+/Getty Images) Frau im Privatjet

Frankfurt Das globale Vermögen der privaten Haushalte ist 2022 zwar gesunken, jedoch dürfte dies lediglich eine Episode bleiben. Denn für das laufende und die kommenden Jahre prognostiziert der Global Wealth Report der schweizerischen Banken UBS und Credit Suisse wieder deutliche Wachstumsraten.

Den Prognosen des Berichts zufolge war das vergangene Jahr eine einmalige Delle, in der Vorausschau der Schweizer wird das globale Vermögen in den nächsten fünf Jahren um 38 Prozent steigen und bis 2027 rund 629 Billionen Dollar erreichen. Die Experten rechnen damit, dass das Vermögen pro Erwachsenen bis 2027 weltweit auf 110.270 Dollar anwachsen wird, was einem Plus von 30 Prozent entspricht.

