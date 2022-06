Gold fürs Depot Was Anleger über Gold als Investment wissen müssen

Gold gilt seit jeher als sichere Anlage, auch wenn das Edelmetall keine Rendite und Zinsen abwirft. Warum ist das so? Die wichtigsten Fragen und Antworten zu Gold als Investment finden Sie hier.

Düsseldorf Die Inflationsrate in Deutschland stieg dem Statistischen Bundesamt zufolge im Mai 2022 auf 7,9 Prozent, ein Höchstwert seit der Wiedervereinigung. Als Hauptursache gelten nach wie vor die Preiserhöhungen bei den Energieprodukten – mitunter getrieben durch die anhaltende Kriegs- und Krisensituation.

Gold gilt in Notlagen dabei als sichere Wertanlage, obwohl es keine Zinsen, Gewinne oder Dividenden abwirft. Das spiegelt sich auch aktuell in der Widerstandsfähigkeit des Goldkurses wider: Investoren setzen wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine auf sichere Anlagen und erhoffen sich von dem Edelmetall einen Inflationsschutz. Im März 2022, kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs, stieg der Goldpreis im Euroraum auf ein Allzeithoch von rund 1880 Euro.

Im ersten Quartal des Jahres erreichte die Goldnachfrage in Europa mit insgesamt 78 Tonnen den höchsten Quartalswert seit fast zehn Jahren. Besonders in Deutschland ist die Nachfrage hoch. Hier kauften Anleger in den ersten drei Monaten des Jahres 47,2 Tonnen Gold in Barren oder Münzen.

