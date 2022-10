Goldhandel Mutmaßlicher Goldbetrug: Ex-Mitarbeiter belastet früheren Firmenchef im Pim-Prozess

Im Tresor von Pim fehlten zwei Tonnen Kundengold. Das kam 2019 durch öffentliche Anfeindung zweier Protagonisten ans Licht. Nun kommt es zum Showdown der Männer vor Gericht.

Der angeklagte frühere Geschäftsführer des insolventen Goldhändlers PIM im Gerichtssaal des Landgerichts Darmstadt. (Foto: dpa) Showdown im Gerichtssaal

Darmstadt Am Tag der Abrechnung hat sich Oskar B., 63, angezogen, als breche er zu einem Spaziergang auf und nicht ins Landgericht Darmstadt. In Hut, Sportjacke und Jeans betritt B. den Saal 4 und setzt sich in den Sessel für die Zeugen. Oskar B. ist gekommen, um auszupacken und seinen Rivalen zu überführen.

Dieser heißt Mesut P. und sitzt seit drei Jahren in Untersuchungshaft. Gegen den Ex-Chef des Goldhändlers Pim verhandelt die Kammer wegen schweren Betrugs. Am Dienstagmorgen geht Oskar B. in die Offensive: P. habe zwar von Betriebswirtschaft keine Ahnung und trage trotzdem die Verantwortung für den Niedergang der Pim Gold. „Er hat schon die Entscheidungen getroffen, auch wenn sie unsinnig waren.“

Vom Geschäftspartner zum Rivalen

