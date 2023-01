Gold ist so teuer wie zuletzt vor acht Monaten – noch größer könnten die Chancen aber bei Minenaktien sein: Die Kurse sind in zwei Monaten um fast 50 Prozent gestiegen.

Mit dem Kauf von Minenaktien können Anleger indirekt von steigenden Goldpreisen profitieren. (Foto: E+/Getty Images) Goldmine

Frankfurt An optimistischen Prognosen für den Goldpreis mangelt es nicht: Mehr als 2000 Dollar je Feinunze, sogar bis zu 5000 Dollar gelten als denkbar. In den vergangenen zwei Monaten stieg der Preis für die 31,1 Gramm bereits um 17 Prozent, war am Freitag mit 1913 Dollar so teuer wie zuletzt vor acht Monaten.

Zeit, sich einen stillen Gewinner dieser Entwicklung etwas genauer anzuschauen: Die Kurse der Goldminen-Aktien schnellten rasant und eher unbemerkt von breiteren Anlegerkreisen nach oben.

Der FTSE Gold Mines Index gewann 46 Prozent. Das Handelsblatt stellt deshalb aussichtsreiche Fonds für Minenaktien vor.

Die Protagonisten der Branche gehen aus von einer unsicheren Welt mit Krieg, kaum kontrollierbarer Inflation, einem absehbaren Rezessionsschock und negativen Realzinsen. So dürften immer mehr Anleger die Edelmetalle als Absicherung gegen Verluste bei anderen Investments ins Depot nehmen – und auf Wertgewinne hoffen.

