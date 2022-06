Grüne Investments Unwucht im Depot: Warum ESG-Anleger gerade eine hochriskante Strategie fahren

Wenn Anlegern Nachhaltigkeit wichtig ist, schrumpft ihr Anlageuniversum. Das kann Rendite kosten, wie der Ausverkauf der Tech-Aktien zeigt.

Die Aktie des E-Auto-Bauers hat in diesem Jahr rund ein Drittel an Wert verloren. (Foto: AP) Solarzellen an einer Tesla-Ladestation

Frankfurt Die Verkaufswelle bei Technologieaktien hat ein bislang verborgenes Risiko des nachhaltigen Investierens offengelegt: Wer nachhaltig anlegt, ist besonders stark vom Tech-Ausverkauf betroffen. Das geht aus Berechnungen des Handelsblatts hervor. Denn viele Tech- und Wachstumsunternehmen sind dank geringer Treibhausgasemissionen in nachhaltigen Strategien stärker vertreten.

Als Tech-Aktien boomten, war das ein Vorteil. In diesem Jahr hat sich die Situation gedreht: „Diese hohen Anteile haben sich jetzt in höheren Kursverlusten niedergeschlagen“, sagt Kim Felix Fomm, Chefanlagestratege beim Fintech Raisin, in Deutschland bekannt mit seiner Geldanlageplattform weltsparen.de.

Investoren nutzen zur weltweiten Aktienanlage gern den Index von MSCI. Von dieser Messlatte gibt es mehrere Nachhaltigkeitsvarianten. Die mit dem schärfsten grünen Anspruch ist der MSCI World SRI. SRI steht für „Socially Responsible Investment“. Seit Jahresbeginn verlor der konventionelle Index rund 14 Prozent, der mit SRI-Zuschnitt dagegen 18 Prozent und daher deutlich stärker.

