Privatanleger können mithilfe spezieller Finanzprodukte auf eine Verschärfung klimapolitischer Vorgaben wetten. Die Papiere eignen sich aber nur als Beimischung.

Wer das Treibhausgas emittiert, muss dafür bezahlen, schließlich entsteht der Allgemeinheit ein Schaden. (Foto: IMAGO/imagebroker) Ausstoß von Kohlendioxid

Köln Ökonomen sind sich weitgehend einig: Im Kampf gegen die Erderwärmung hilft vor allem die Bepreisung von Kohlendioxid (CO2). Wer das Treibhausgas emittiert, muss dafür bezahlen, weil der Allgemeinheit ein Schaden entsteht. Zugleich sollten Unternehmen und Haushalte, die den Ausstoß von CO2 vermeiden, belohnt werden.

Die Anreize dafür setzt der Handel mit Emissionszertifikaten. Nur wer einen Erlaubnisschein besitzt, darf eine Tonne CO2 ausstoßen.

Die benötigten Zertifikate kauft ein Unternehmen an der Börse oder von einem anderen Unternehmen. Damit das System dem Klima dient, definiert der Gesetzgeber eine Obergrenze an CO2, die alle Emittenten insgesamt ausstoßen dürfen. Anschließend reduziert die zuständige Behörde die Menge an Erlaubnisscheinen sukzessive.

Auf diese Weise sinkt auch die vorgegebene Obergrenze, sodass die Gesamtemission wie gewünscht sinkt. Von dieser Entwicklung können Anleger profitieren.

