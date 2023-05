 Handelsblatt-Ranking: Das sind die besten Autokredite

Die Kreditzinsen steigen und der Trend macht auch vor Autokrediten nicht halt. Im Vergleich zum Vorjahr verteuerten sich die bundesweiten Angebote um bis zu 64 Prozent.

Die Konditionen von Autokrediten gleichen häufig denen von allgemeinen Ratenkrediten. (Foto: dpa) KFZ-Finanzierung

Köln Autos sind eine teure Angelegenheit. Im Jahr 2022 waren deshalb 27 Prozent aller Gebrauchtwagen und sogar 47 Prozent aller Neuwagen über Kredite oder Leasing finanziert, zeigt eine Erhebung des Marktforschungsinstituts Ipsos.

Die FMH-Finanzberatung in Frankfurt hat deshalb für das Handelsblatt untersucht, wo Käuferinnen und Käufer die besten Autokredite abschließen können. Dafür hat sie 23 Anbieter am deutschen Markt verglichen.

„Es fällt auf, dass die Anbieter ihre Zinssätze in den vergangenen zwölf Monaten enorm erhöht haben“, sagt Carlos Lopes da Costa, Datenanalyst bei der FMH. Bundesweite Angebote seien in der Spitze um 64 Prozent gestiegen, regionale Anbieter hätten ihre Kredite sogar um bis zu 74 Prozent verteuert. Der Zinssatz ist mit 70 Prozent der wichtigste Kostenfaktor in der Auswertung.

Wenig verwunderlich beim Thema Kreditfinanzierung: Bonitätsabhängige Zinssätze wurden höher bewertet und schneiden im Ranking damit besser ab als jene, bei denen die Kreditwürdigkeit des Kunden keine Rolle spielt

