Kredite sind deutlicher teurer geworden. Die FMH-Finanzberatung hat für das Handelsblatt ausgerechnet, wer aktuell bei Ratenkrediten die besten Konditionen bietet.

Aktuell sind die Zinsen für Ratenkredite so hoch wie schon seit Jahren nicht mehr. (Foto: imago images / PhotoAlto) Finanzberater bei der Arbeit

Köln Das Auto macht schlapp, oder in der neuen Wohnung fehlt noch die Einbauküche: Gründe für die Aufnahme eines Kredits gibt es viele – zumal in Zeiten hoher Inflation bei vielen Bürgerinnen und Bürgern am Monatsende das Geld knapp wird.

Annabel Oelmann, Finanzexpertin der Verbraucherzentrale Bremen, berichtet: „Immer mehr Menschen fühlen sich aktuell gezwungen, in den Ratenkredit zu gehen, weil das Geld einfach nicht reicht.“

Aktuell sind die Zinsen für Ratenkredite allerdings so hoch wie schon seit Jahren nicht mehr. Umso wichtiger ist es, sich nur für wirklich unverzichtbare Anschaffungen Geld bei der Bank zu leihen, rät die Verbraucherschützerin. Kommen Verbraucher nicht um einen Kredit herum, sollten sie Angebote vergleichen, um sich den besten effektiven Jahreszins zu sichern.

Die FMH-Finanzberatung hat deshalb für das Handelsblatt ermittelt, welche Kreditanbieter derzeit mit besonders günstigen Konditionen punkten. Der Fokus lag dabei auf Ratenkrediten mit langer Laufzeit und ohne Zweckbindung.

