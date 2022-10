Hang Seng China Enterprises Index Shortseller zeigen weitere Turbulenzen für China-Aktien an

In Hongkong sind chinesische Aktien auf den niedrigsten Stand seit 2008 gefallen. Das liegt auch an Wetten auf fallende Kurse. Möglich sind jetzt zwei Szenarien.

Der Aktienindex hat die bislang schwächste Woche nach einem Parteikongress hinter sich. (Foto: Reuters) Anzeigetafel mit dem Hang-Seng-Index in Hongkong

Düsseldorf Gegensätzlicher könnte die Situation in der Politik und an der Börse nicht sein: Chinas Staatschef Xi Jinping hat seine Machtposition zementiert, dem chinesischen Finanzmarkt fehlt dagegen jegliche Stabilität.

Im Anschluss an den Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas (KP) hat der „Hang Seng China Enterprises Index“ chinesischer Aktien, die in Hongkong notiert sind, in der abgelaufenen Woche rund neun Prozent an Wert verloren. Damit notiert er laut Daten des Finanzdienstes Bloomberg auf dem niedrigsten Stand seit 2008, nachdem er seit Jahresanfang fast 40 Prozent verloren hat. Das ist laut Bloomberg die schlechteste Performance eines Aktienindex in diesem Jahr.

Die Turbulenzen am Markt könnten noch weiter anhalten, zeigen Daten des Analysehauses S3 Partners. Denn Shortseller, Profianleger die auf fallende Kurse setzen, haben ihre Wetten seit Oktober deutlich ausgebaut, nachdem sie seit Mai ihr Engagement zwischenzeitlich verringert hatten.

