Hauptversammlungen Investoren kritisieren engen HV-Terminkalender und digitale Aktionärstreffen

Frankfurt Der Aktienkultur wird aus Investorensicht in dieser Woche ein Armutszeugnis ausgestellt. Denn mit Münchener Rück, RWE, BASF, Mercedes Benz, Continental und Bayer halten gleich mehrere große Unternehmen am Donnerstag und Freitag ihre digitalen Aktionärstreffen ab. Anleger mit diesen Papieren, die ihre Rechte wahrnehmen wollen, müssen sich also auf Multitasking einstellen.

Hendrik Schmidt, Senior Investment Stewardship Specialist beim Vermögensverwalter DWS, hat wenig Verständnis für diese Ballung von Hauptversammlungen (HV). Sie sei extrem schlecht für die Aktionärskultur. Und: „Es ist auch eine Geringschätzung der Aktionärstreffen im virtuellen Raum.“

Ärger macht sich aber nicht nur wegen der HV-Konzentration breit. Profianleger – die oftmals die Kleinanleger während der Aktionärstreffen vertreten – hadern auch generell mit dem Instrument der virtuellen Hauptversammlung.

