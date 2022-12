Wie sollen sich Anleger vor der wegweisenden Woche am Aktienmarkt positionieren? Das Verhalten von Investmentprofis kann Orientierung bieten.

Einige Aktien waren bei Hedgefonds-Managern zuletzt besonders beliebt. (Foto: imago images/Xinhua) Händler an der Wall Street

Frankfurt In dieser Woche könnten die Aktienmärkte durcheinandergewirbelt werden. Am Dienstag kommen die neuen Zahlen zur US-Inflation, am Mittwochabend entscheidet die US-Notenbank Fed über ihre weitere Zinspolitik. Damit folgen zwei der zuletzt kursrelevantesten Ereignisse unmittelbar aufeinander.

Wie sollen sich Anlegerinnen und Anleger in diesem Umfeld positionieren? Orientierung kann da das Verhalten von Investmentprofis sein wie etwa das der Hedgefonds. Manager dieser unregulierten Investmentfonds verwalten Milliarden Dollar und müssen jedes Jahr eine bessere Performance erzielen als der Gesamtmarkt.

Das Handelsblatt stellt im Folgenden acht Aktien vor, die zuletzt bei den Hedgefonds-Managern besonders beliebt waren. Darunter ein Unternehmen, das kaum jemand kennt, das aber in nahezu allen Endmärkten vertreten ist, und einen Baustoffkonzern mit einem Mega-Aktienrückkaufprogramm.

