Index-Überprüfung Nivea-Hersteller Beiersdorf steigt wieder in den Dax auf

Beiersdorf kommt, Delivery Hero geht: Der Essenslieferdienst muss seinen Platz für Beiersdorf im Leitindex räumen. Andere Dax-Anwärter müssen noch warten.

Die Aktie des Nivea-Herstellers Beiersdorf steigt wieder in den Dax auf. (Foto: Beiersdorf) Flagship-Store von Nivea in Hamburg

Frankfurt, Düsseldorf Am 20. Juni wird der Kosmetikkonzern Beiersdorf sein Comeback im Dax feiern. Im Gegenzug muss der Essenslieferdienst Delivery Hero den deutschen Leitindex verlassen. Das hat die Deutsche Börse nach ihrer quartalsmäßigen Überprüfung der Indizes am Freitagabend bekannt gegeben. Weitere Dax-Anwärter müssen noch auf den Aufstieg warten. In den anderen Auswahlindizes gibt es dagegen mehrere Änderungen.

Beiersdorf-Chef Vincent Warnery freut sich über den Wiedereinzug in die oberste Börsenliga. „Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Beiersdorf ist diese Rückkehr eine zusätzliche Bestätigung ihrer Arbeit der vergangenen Monate“, sagte der Franzose dem Handelsblatt. Für das Geschäft habe die Unterscheidung zwischen einer Dax- oder einer MDax-Mitgliedschaft jedoch keine Auswirkungen, betont Warnery, der seit gut einem Jahr Chef des Hamburger Traditionskonzerns ist.

