Index-Vorschau Puma steht vor dem Absprung aus dem Dax

Der Sportartikelhersteller muss voraussichtlich im Dezember seinen Dax-Platz für Börsenneuling Porsche frei machen. Analysten finden die Puma-Aktie dennoch attraktiv.

Die Puma-Aktie wird aller Voraussicht nach am 19. Dezember aus dem Dax in den MDax absteigen. (Foto: IMAGO/photothek) Puma-Logo

Frankfurt Nach 15 Monaten im Dax droht Puma der Abstieg aus der ersten Börsenliga. Die Deutsche Börse überprüft am 5. Dezember turnusgemäß ihre Indizes. Dabei gilt als sicher, dass der Sportwagenbauer Porsche in den Dax aufsteigen wird. Umgesetzt wird das am 19. Dezember.

Entscheidend für einen Platz im Dax ist die durchschnittliche Marktkapitalisierung der Aktien im Streubesitz in den 20 Handelstagen vor der Indexentscheidung. Der Börsengang der Volkswagen-Tochter Porsche war mit 9,4 Milliarden Euro außerordentlich groß, und seither hat die Porsche-Aktie rund 30 Prozent zugelegt.

