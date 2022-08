Indexvorschau Hellofresh muss um seinen Platz im Dax bangen – und auch andere frühere Hoffnungsträger stürzen ab

In vier Wochen entscheidet die Deutsche Börse über Auf- und Absteiger. Ob es im Leitindex zum Wechsel kommt, ist noch nicht ausgemacht. Bei den Nebenwerten wird es mehr Änderungen geben.

Die Hellofresh-Aktie hat seit ihrem Aufstieg in den Dax im vergangenen September fast zwei Drittel an Wert verloren. (Foto: hello fresh) Kochbox von Hellofresh

Frankfurt Ein Schritt in Richtung Wachstumsindex. So hatten Investoren im vergangenen September die Aufstiege der Onlinefirmen Delivery Hero, Zalando und Hellofresh in den auf 40 Unternehmen erweiterten Dax begrüßt.

Doch die Kurse der Hoffnungsträger sind seit der Dax-Aufnahme unter dem Strich um 56 Prozent (Delivery Hero) bis 65 Prozent (Zalando und Hellofresh) abgestürzt. Der Essenslieferant Delivery Hero musste den Dax bereits im Juni wieder verlassen – nun muss der Kochboxenversender Hellofresh um seinen Dax-Platz bangen.

Das zeigt die aktuelle Rangliste für alle Indexmitglieder, die die Deutsche Börse am Mittwochabend veröffentlicht hat. „Stand jetzt würde Hellofresh zwar im Dax bleiben, aber die Abstiegsgefahr ist nicht zu vernachlässigen“, meinen dazu die Experten der Stifel Europe Bank.

Die Entscheidung über die Wechsel fällt die Deutsche Börse am 5. September. Davon, wie sich die Hellofresh-Aktie bis Ende August entwickelt, hängt ab, ob der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall den Aufstieg schafft.

