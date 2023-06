 Indexwechsel: Evotec, Software AG, Krones und Shop Apotheke steigen in den MDax auf

Die Deutsche Börse hat entschieden: Vier Unternehmen kommen neu in den Nebenwerteindex. Eines wird aber nicht lange dort bleiben.

Wechsel gibt es im Juni nur bei Aktien im MDax, SDax und im TecDax. (Foto: dpa) Indizes der Deutschen Börse

Frankfurt Das Hamburger Biotech-Unternehmen Evotec kommt am 19. Juni wieder in den MDax der 50 größten deutschen Nebenwerte. Außerdem werden die Software AG, der Spezialverpackungs- und Abfüllanlagenherstellers Krones und die Shop Apotheke in den Nebenwerteindex aufsteigen. Das hat die Deutsche Börse am späten Montagabend als Ergebnis der regelmäßigen Überprüfung ihrer Indizes bekannt gegeben.

Im deutschen Leitindex Dax gibt es keine Änderungen. Die MDax-Aufstiege ziehen jedoch weitere Wechsel nach sich. Wichtig sind die Wechsel vor allem für börsengehandelte Fonds (ETFs), die Indizes nachbilden. Sie müssen die Änderungen mitvollziehen.

Im MDax müssen der Glasfaserspezialist Adtran Holdings, das Immobilienunternehmen Aroundtown, der Mobilfunkkonzern United Internet und der Waferhersteller Siltronic den Aufsteigern weichen. Sie notieren künftig im 70 Unternehmen umfassenden Kleinwerteindex SDax. Dort wiederum muss das Immobilienunternehmen Dic Asset Management Platz machen und wird sich künftig in keinem Index mehr wiederfinden.

