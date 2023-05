Indexwechsel Lufthansa-Aktie ist wieder ein Kandidat für den Dax

Die Deutsche Lufthansa ist wieder im Spiel im Rennen um den Dax-Einzug. Dass es schon im Juni klappt, ist unwahrscheinlich, aber im September gibt es die nächste Chance.

In den vergangenen drei Jahren hat die Lufthansa-Aktie rund 70 Prozent gewonnen. (Foto: dpa) Startende Lufthansa-Maschine

Frankfurt Die Lufthansa ist an der Börse wieder gefragt: Fast 70 Prozent hat die Lufthansa-Aktie in den vergangenen drei Jahren gewonnen. Damit hat sie alle anderen Airline-Aktien deutlich abgehängt und ist jetzt sogar wieder ein Kandidat für den Aufstieg in den Dax.

Über die Zusammensetzung ihrer Indizes entscheidet die Deutsche Börse turnusgemäß am 5. Juni nach US-Börsenschluss. Bei der Juni-Überprüfung ziehen nur die Unternehmen neu in einen Auswahlindex ein, die sich an der Börse besonders gut entwickelt haben.

Um in den Dax der 40 größten deutschen Unternehmen aufzusteigen, muss der Börsenwert aller Aktien im Streubesitz mindestens auf Rang 33 aller rund 220 Unternehmen liegen, die sich prinzipiell für die Aufnahme in einen Index eignen. Die Lufthansa liegt nach Berechnungen der Stifel Europe Bank in der Börsenrangliste derzeit auf Platz 35.

