Indexwechsel Rheinmetall steigt in den Dax auf

Die Deutsche Börse hat entschieden: Der Rüstungskonzern Rheinmetall kommt in den Dax und ersetzt dort Fresenius Medical Care. Auch in den anderen Indizes gibt es Änderungen.

Die Rheinmetall-Aktie steigt in rund zwei Wochen in den Dax auf. (Foto: IMAGO/Norbert Schmidt) Rheinmetall-Zentrale in Düsseldorf

Frankfurt Es war ein enges Rennen, doch jetzt hat Rheinmetall es geschafft. Der Rüstungskonzern Rheinmetall zieht am 20. März in den Eliteindex Dax ein. Das hat die Deutsche Börse am Freitagabend nach US-Börsenschluss bekannt gegeben.

Platz machen für Rheinmetall muss der Dialysekonzern Fresenius Medical Care. Er steigt in den MDax der 50 größten deutschen Nebenwerte ab.

Seit Beginn des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine vor mehr als einem Jahr sind Rüstungsaktien wieder ein Thema an der Börse. Die Rheinmetall-Aktie hat seit Anfang 2022 rund 190 Prozent zugelegt. Sie galt seither schon mehrmals als Dax-Kandidat, verpasste den Aufstieg aber bislang stets.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen