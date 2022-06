Indien „Das beste Wachstum der Welt“: So profitieren Anleger in der größten Demokratie der Erde

Acht Prozent Wachstum und Profite mit billigem Öl aus Russland: Neben vieler Risiken bietet Indien viel Potenzial für Anleger. Spezielle Fonds erleichtern den Einstieg.

Direkt an der Mumbaier Börse zu investieren ist für Privatanleger in der Regel keine Option – die Auflagen dafür sind sehr hoch. (Foto: dpa) Bombay Stock Exchange in Mumbai

Bangkok In Zeiten globaler Rezessionsängste steht Indien im Zeichen des Aufschwungs: Die Fabriken in Industriezentren wie Pune und Chennai haben derzeit so viel zu tun wie schon lange nicht mehr. Bei den Bestellungen aus dem Ausland kam es im Mai zum stärksten Anstieg seit 2011. Zwei Drittel der Unternehmen wollen in den kommenden Monaten ihr Personal ausbauen. Sie sind damit so optimistisch wie zuletzt vor fast einem Jahrzehnt.

Volkswirte prognostizieren nach wie vor ein Wachstum der Wirtschaftsleistung von acht bis neun Prozent in diesem Jahr. Unter den G20-Staaten steht Indien damit klar an der Spitze.

Anlegerinnen und Anleger, die von dem Aufstieg des 1,4 Milliarden Einwohner großen Landes profitieren wollen, müssen sich gleichwohl auf einen volatilen Markt einstellen. Analysten rechnen damit, dass die Kurse an der Mumbaier Börse aufgrund der anhaltend hohen Inflation und steigender Leitzinsen in den kommenden Monaten unter zusätzlichen Druck geraten könnten.

