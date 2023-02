Innovationen Investoren vertrauen auf Künstliche Intelligenz

Zwei Drittel der Profianleger halten Analysen mittels KI für verlässliche Datenquellen. Auch Daten aus Social Media stehen relativ hoch im Kurs.

Immerhin sagen 63 Prozent der befragten Profianleger, sie vertrauten den Informationen, die sie von KI-Tools erhalten. (Foto: Moment/Getty Images) Aktienanalyse

Frankfurt Die Analyse mittels Künstlicher Intelligenz (KI) durch Computer wird in den kommenden Jahren mit hoher Geschwindigkeit Einzug halten in die Welt der Fondsmanager. Gut ein Drittel der Investoren nutzt schon entsprechende Instrumente, weitere 39 Prozent rechnen damit in den nächsten ein bis zwei Jahren, wie eine Umfrage unter 600 institutionellen Investoren durch die Kommunikationsagentur Edelman Smithfield ergab. Dabei wurden Geldmanager in den USA, Großbritannien und Kontinentaleuropa befragt, von denen viele mehr als 50 Milliarden Dollar verwalten.

KI und die computergestützte Verarbeitung natürlicher Sprache (Natural Language Processing – NLP) werden derzeit vor allem in der Datenanalyse eingesetzt. Immerhin sagen 63 Prozent der befragten Profianleger, sie vertrauten den Informationen, die sie von KI-Tools erhalten. Und der Trend wird laut der Analyse noch zunehmen, vor allem in der Recherche. Besonders quantitative Fonds – die zum Beispiel mit langen Zeitreihen arbeiten – nutzen sie als Analysetool.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen