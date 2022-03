Interview Bert Flossbach: „Es droht ein Offenbarungseid der Notenbanken“

Der prominente Fondsmanager glaubt nicht, dass die Zentralbanken den Kampf gegen die Inflation gewinnen. Zu Aktien von Ölkonzernen und von russischen Firmen hat er eine deutliche Meinung.

Der bekannte Vermögensverwalter steuert den 38 Milliarden Euro großen Mischfonds „FvS Multiple Opportunities“. (Foto: Dominik Asbach/laif) Bert Flossbach

Frankfurt Wie stellt sich einer der bekanntesten Fondsmanager Deutschlands auf die neue Situation an den Märkten ein? Bert Flossbach erläutert im Handelsblatt-Interview, warum er nach Ausbruch des Ukrainekriegs einige stark im Kurs gefallene US-Tech-Aktien kauft und deutsche Autobauer für attraktiv hält.

Nach Meinung des 60-jährigen Mitgründers der Vermögensverwaltung Flossbach von Storch werden die Notenbanken die hohe Inflation nicht wirksam bekämpfen können, auch wenn die Fed die Zinsen am Mittwoch zum ersten Mal seit 2018 erhöhte. Dazu müssten die Zinsen so stark steigen, dass sie die Konjunktur abwürgen und die Finanzmärkte in schwere Turbulenzen stürzen würden. Flossbach warnt vor einem „Offenbarungseid“ der Notenbanken und rät in einer Welt anhaltend hoher negativer Realzinsen zu zwei Anlagen: Aktien und Gold.

