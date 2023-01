Der Mitgründer der Vermögensverwaltung Flossbach von Storch hält einen weiteren Rücksetzer an den Märkten für möglich. Dagegen wappnet er sich mit Autoaktien und -anleihen, Barmitteln und Gold.

Bert Flossbach

Köln Bert Flossbach ist einer der bekanntesten deutschen Börsenstrategen. Mit seinem milliardenschweren Mischfonds „Multiple Opportunities“ kam der Mitgründer der Kölner Vermögensverwaltung Flossbach von Storch gut durch die Finanzkrise. Im vergangenen Jahr verlor der Fonds jedoch 12,5 Prozent – auch weil Flossbach den Rückschlag der Tech-Aktien unterschätzte. „Diese Scharte gilt es jetzt auszumerzen“, sagt der 61-Jährige im Interview mit dem Handelsblatt.

Einen weiteren Börsenrückschlag hält der Fondsmanager für möglich. Seinen Mischfonds hat Flossbach umgebaut. So hält er einen geringeren Anteil am US-Techkonzern Meta. Mit Blick auf die Titel von US-Tech-Unternehmen sagt Flossbach: „Ich gehe nicht davon aus, dass wir die Höchstkurse in ein oder zwei Jahren wiedersehen werden.“

Er setzt jetzt auf die Aktien der Autobauer BMW und Mercedes-Benz, zudem hält er momentan viel Barmittel und Gold. Nach den starken Zinsanstiegen hält Flossbach auch Anleihen wieder für attraktiv, etwa spezielle VW-Bonds mit Renditen von bis zu sieben Prozent.

