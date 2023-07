 Investmentfonds: Anleihen feiern ein Comeback

Anleihefonds erleben einen Stimmungswandel und werden zum Absatzrenner. Die Käufer könnten sogar der Inflation ein Schnippchen schlagen, glauben Experten.

„Wenn man den Erwartungen an eine fallende Inflation glaubt, dann könnten sich heute Käufe etwa von risikolosen Staatsanleihen lohnen.“ (Foto: Getty Images) Hohe Zinsen machen Anleihen wieder attraktiv

Frankfurt Anleihen galten früher als langweilig, zweitweise waren sie mit Negativzinsen sogar garantierte Verlustbringer. Doch mittlerweile werden sie für immer mehr Anleger attraktiv: Im ersten Halbjahr pumpten Investoren in Europa netto 102 Milliarden Euro in Bondfonds – mehr als in jede andere Anlagegruppe. Diese Zahl errechnete die Fondsdatenbank Morningstar.

Es ist der größte Stimmungsumschwung unter allen Fondsgruppen. Im vergangenen Jahr waren Anleger nach den Börseneinbrüchen im Frühjahr als Folge des Ukrainekrieges und hoher Inflation aus sämtlichen Risikoinvestments geflohen und hatten in diesem Zuge auch für netto 84 Milliarden Euro Bondfonds verkauft.

„Aber jetzt sind wir in einer historischen Lage: Der Zins ist zurück“, sagt Ali Masarwah, Chef der Fondsplattform Envestor. Das treibe die Stimmungswende an: „Es ist durchaus möglich, dass wir im Gesamtjahr in Europa auf 200 Milliarden Euro Nettokäufe bei den Anleihefonds kommen.“

